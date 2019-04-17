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SİHA'lar Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı

17.04.2019 10:03

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), donanma adına ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.


Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira dedi. Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.
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