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15 Temmuz Destanı, Londra sokaklarında anlatıldı: 'Victory Of Democracy'

Üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar, Londra sokaklarında dolaştı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 18:04 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 18:18
15 Temmuz Destanı, Londra sokaklarında anlatıldı: ’Victory Of Democracy’ 1

Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.

15 Temmuz Destanı, Londra sokaklarında anlatıldı: ’Victory Of Democracy’ 2

Kentin en ünlü meydanlarından Piccadilly'den yola çıkan LED ekranlı araçlar, Oxford Caddesi, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Tower Bridge ve Hyde Park gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.

Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı

15 Temmuz Destanı, Londra sokaklarında anlatıldı: ’Victory Of Democracy’ 3

Araçların üzerinde "Demokrasinin zaferi" ve "Türkiye Yüzyılının kahramanları" yazılarıyla AA fotomuhabiri Elif Öztürk'ün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çektiği ödüllü fotoğraf yer aldı.

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