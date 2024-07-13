15 Temmuz Destanı, Londra sokaklarında anlatıldı: 'Victory Of Democracy'

Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.
Kentin en ünlü meydanlarından Piccadilly'den yola çıkan LED ekranlı araçlar, Oxford Caddesi, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Tower Bridge ve Hyde Park gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.
Araçların üzerinde "Demokrasinin zaferi" ve "Türkiye Yüzyılının kahramanları" yazılarıyla AA fotomuhabiri Elif Öztürk'ün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çektiği ödüllü fotoğraf yer aldı.