Başkan Erdoğan'ın mücadelesine ortak oldu... Berat Albayrak 15 Temmuz'u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı "Bismillah" diyerek süreci başlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Millete tanklarla uçaklarla saldıran alçakların ilk hedefinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin direnişiyle işgal girişimi püskürtüldü. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın en yakınında yer alan isimlerden biriydi. Albayrak, A Haber ekranlarına katılarak o gece yaşananları ve verilen mücadeleyi anlatmıştı. Berat Albayrak, o gece Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını ve "Bismillah" diyerek süreci başlattığını söyledi. İşte o süreç...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain darbe girişiminin püskürtülmesinin üzerinden 8 yıl geçti.
Milletin tankını, uçağın millete doğrultan FETÖ'cü alçakların ilk hedefinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı.
ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI MİLLET DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ
FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan millet hain kalkışmayı püskürttü. O kanlı gecede 252 vatan evladı şehit oldu. Millet büyük bir direniş destanı yazdı.