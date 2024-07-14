Başkan Erdoğan'ın mücadelesine ortak oldu... Berat Albayrak 15 Temmuz'u böyle anlatmıştı: Namazını kıldı "Bismillah" diyerek süreci başlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Millete tanklarla uçaklarla saldıran alçakların ilk hedefinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin direnişiyle işgal girişimi püskürtüldü. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın en yakınında yer alan isimlerden biriydi. Albayrak, A Haber ekranlarına katılarak o gece yaşananları ve verilen mücadeleyi anlatmıştı. Berat Albayrak, o gece Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını ve "Bismillah" diyerek süreci başlattığını söyledi. İşte o süreç...