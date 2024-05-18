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Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emeklinin hayatını kolaylaştıracak destekleri açıkladı. Destekler ile KYK yurtlarında ücretsiz tatil, trenle indirimli yolculuk, emekli kartıyla faturalarda indirim ve daha birçok yenilik geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 08:13 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:36
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında milyonlarca emekliye ve hastalığı bulunan vatandaşlarla yönelik yeni uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak destekleri tek tek sıraladı.

Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı 2
Emeklilere destek yağacak!

SGK'DA YENİ HİZMET MODELİ

Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini, kalıcı refah artışını sağlayacaklarını belirtti.

Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı 3

Emeklilere yönelik imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.

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