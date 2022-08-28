Okullara temizlik görevlisi alımı başladı! İŞKUR TYP kapsamında 230 personel alacak! Bugün son gün!
İŞKUR TYP başvuruları merak ediliyor. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova'da 230 okul temizlik görevlisi alımı yapılacak.
İŞKUR TYP programları büyük ilgi görüyor. Bu nedenle binlerce kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, İŞKUR TYP programı başvuru şartları ne zaman? İŞKUR TYP programı başvurusu ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır. Başvurular 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında ALO 170, e-Devlet veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecektir.
Programa 27.09.2007 tarihinden itibaren TYP'den, toplamda 9 ay ve üzeri yararlanan kişiler başvuru yapamayacaktır.
Kura çekimi 31.08.2022 Çarşamba günü 14.30' dan itibaren Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.
TYP ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Çalışma süresini kapsayan her ay için asgari tutarda ödeme yapan İŞKUR TYP; katılımcıların rahat bir nefes almasına ve omuzlarındaki yükün azalmasına yardımcı oluyor. 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen TYP maaşı, katılım şartlarını sağlayan tüm vatandaşların geçim sıkıntısına derman oluyor.