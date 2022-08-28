Son dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 15 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 11 itfaiye aracı, 6 yangın ilk müdahale aracı, 235 personel, 7 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
28.08.2022 18:05 - Son Güncelleme: 28.08.2022 18:05
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, "Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlanıyoruz, ancak şu an için yangında bir ilerleme yok. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık.