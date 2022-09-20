Meteoroloji uyardı! O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Gök delinecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülkeyi terk diyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte il l hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...
Meteoroloji 20 Eylül Salı güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, dört bölgede sağanak yağmur görülecek.
20 EYLÜL İSTANBUL YAĞMUR SAAT KAÇTA?
Sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?
Perşembe gününden sonra mont ve kazaklar çıkarılacak. Kış soğukları geliyor. Meteoroloji gün gün hava durumu tahminlerini yayımladı. Aynı zamanda uzman isimden ilk kar yağışının başlayacağı zamanla ilgili tahmin de geldi.
HAVA SICAKLIĞI 4- 9 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 9 derece altında seyretmesi ve salı gününden itibaren yağışın beklendiğini açıkladı.