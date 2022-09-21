2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! 2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! SSK Bağkur...
Memurlara ve emeklilerine Ocak'ta zammın yanı sıra ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması ve zam oranının ilave artışla yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ek zammı ne kadar? İşte merak edilenler..
SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'e ulaşacak. Kesin zam oranı Ocak'ta belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Burada özellikle bu yıl yapılanlara benzer uygulamalar bekleniyor.
Emeklilerde taban aylık ödemesi Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500, Temmuz'da da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ayrıca memurların ve emeklilerinin toplu sözleşme artışına Ocak'ta 2.5 puanlık ilave yapılmıştı. Ocak 2023'te beklenen ek iyileştirmelerin başında taban aylık artışı yer alıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban aylık ödemesinin artırılması bekleniyor.
2.5 PUAN EKLENİRSE
Memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammının ilave artışla yükseltilmesi beklentisi var. Yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı geçen Ocak'taki gibi 2.5 puan artırılarak yüzde 10.5 yapılır ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki gibi yüzde 17.83 çıkarsa zam oranı yüzde 21.68 olacak.