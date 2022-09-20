6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın ayağı sallantıda. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener eliyle önünün açılması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının veto edilmesi sonrası CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, "masa dağılabilir" mesajı vermişti. CHP - İYİ Parti geriliminin gölgesinde bomba bir kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet Öz'e dayandırdığı kulisinde 8 partiden oluşacak yeni bir ittifakın doğacağını aktardı. Söz konusu ittifakın adı bile belli...
20.09.2022 01:08 - Son Güncelleme: 20.09.2022 01:14
Seçimlere yaklaşık 9 aylık bir zaman dilimi kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi ve yaptığı hamleler ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmezken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açma peşinde.
CHP'li Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını belirtmiş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunda ekip kurduğunu söylemişti.