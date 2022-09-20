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Haberler Güncel 6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

6+1+1'lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın ayağı sallantıda. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener eliyle önünün açılması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının veto edilmesi sonrası CHP Genel Merkezi harekete geçmiş, "masa dağılabilir" mesajı vermişti. CHP - İYİ Parti geriliminin gölgesinde bomba bir kulis bilgisi geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet Öz'e dayandırdığı kulisinde 8 partiden oluşacak yeni bir ittifakın doğacağını aktardı. Söz konusu ittifakın adı bile belli...

takvim.com.tr
Özel haber
20.09.2022 01:08 - Son Güncelleme: 20.09.2022 01:14
6+1+1’lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

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6+1+1’lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

Seçimlere yaklaşık 9 aylık bir zaman dilimi kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi ve yaptığı hamleler ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmezken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açma peşinde.

6+1+1’lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

Genel Başkanlarını hiçe sayan İmamoğlu - Yavaş ikilisi bu doğrultuda hareket edip, 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvadı.

6+1+1’lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

CHP'li Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını belirtmiş, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunda ekip kurduğunu söylemişti.

6+1+1’lik masanın ayağı sallantıdayken yeni ittifak kulisi! 8 partiden oluşacak, adı bile belli...

Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediğine de dikkat çekmişti.

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