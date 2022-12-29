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Haberler Güncel Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler doğrultusunda Merkür retrosunun burçlara etkisi araştırılmaya başlandı. Bu yılın son retrosunun nasıl etkileri olacağı merak ediliyor ve gerilemeyle alakalı uyarılarda bulunuluyor. Peki, Merkür retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar!

29.12.2022 22:59 - Son Güncelleme: 29.12.2022 23:01
Merkür Retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Merkür Retrosu'ndan Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık, Yengeç, Terazi burçlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar başlıyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler? İşte detaylar!

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Merkür Retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Yılın son günlerinde Merkür retrosu

30 Aralık 2022 – 17 Ocak 2023 tarihleri arasında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Oğlak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte.

Merkür Retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Oğlak burcuna bakacak olursak insanlara kalıcı olanı yapılandırmasını öğütler ve doğal olarak çalışmayı, disiplini de beraberinde getirir.

Merkür Retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Bu anlamda bu Merkür retrosunda özellikle iş ve kariyer konularında başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz işleri tekrar ele almak için fırsatları önümüze getirecek de diyebiliriz.

Merkür Retrosundan etkilenen burçlar hangileri? Merkür gerilemesi Akrep, Terazi,Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 18 gün sürecek! Aşk, Para...

Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınılamamış terfiler alınılabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmelerde yine kulağımıza gelecek olabilir.

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