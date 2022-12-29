İL PLAKA SIRALAMASI ATAMA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarından sonra ne olacak? iscisonuc.saglik.gov.tr LİSTE! Konya, Düzce, Ardahan, Sivas, Kocaeli...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayınla devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sonuçlar canlı kura çekiminin ardından bu akşam saat 22:00 itibariyle açıklanacak. 28 Aralık'ta başlayan kura çekiminin akabinde il plaka sıralamasına göre isim listeleri yayımlanmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı kura hangi iller açıklandı? İşte iscisonuc.saglik.gov.tr LİSTE, CANLI, sorgulama ekranı! Konya, Düzce, Ardahan, Tekirdağ, Van, Aksaray, Rize, Kütahya, Kocaeli, Sivas...
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 11.317 Sürekli İşçi Alım Kurası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için tamamlanmıştır.'' denildi. Sırada ise diğer iller var. İşte iscisonuc.saglik.gov.tr asıl, yedek LİSTE! Konya, Düzce, Ardahan, Sivas, Kocaeli...
İL PLAKA SIRALAMASI ATAMA SONUÇLARI!
Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı 2 gün sürdü. 28 Aralık'ta kura çekilişi yapılan iller şöyle;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale,
Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)