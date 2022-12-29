İL PLAKA SIRALAMASI ATAMA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarından sonra ne olacak? iscisonuc.saglik.gov.tr LİSTE! Konya, Düzce, Ardahan, Sivas, Kocaeli...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 11.317 Sürekli İşçi Alım Kurası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için tamamlanmıştır.'' denildi. Sırada ise diğer iller var. İşte iscisonuc.saglik.gov.tr asıl, yedek LİSTE! Konya, Düzce, Ardahan, Sivas, Kocaeli...