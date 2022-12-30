HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Meteoroloji’den flaş uyarı!

Yılbaşında Bazı Merkezlerimizde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.