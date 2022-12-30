HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den flaş uyarı!
Yılbaşında hava nasıl olacak? sorusu plan yapanların cevabını en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Meteoroloji'den yılbaşı için flaş bir uyarı geldi. 1 Ocak için saat veren Meteoroloji yüksek basınca dikkat çekti. Peki bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?
Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
Yılbaşında Bazı Merkezlerimizde Beklenen Hava Durumu:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.