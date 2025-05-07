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Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayımladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.