Akrabası ihbar niteliğindeki ses kayıtlarını yayımladı! Mehmet Çetin'i yakın arkadaşı mı öldürdü?
Cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybında neredeyse sona gelindi. Yayına gelen bir görgü tanığı, Çetin'in kaybolmadan önce yaptığı ölüm planını anlattı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek görüşme ise açığa çıktı.
takvim.com.tr
32 yaşındaki
Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğuna işaret etti. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı.
ÖLÜM TAZMİNATI DİKKAT ÇEKTİ
Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın defalarca görüştüğü belirlendi. Mehmet'in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği ortaya çıktı.Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
KAYITLAR MONTAJ
Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayımladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.
ÖLÜM PLANINI ANLATTI
Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da anlattı. Plana göre;
Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı.
"POLİSTEN GELDİĞİMDE ARIYORDU"
Derya'nın kocası kaybolduktan sonra Mehmet'in babası Ali Bey'i telefonundan engellediği ortaya çıktı. Başta Bayram ile konuşmalarını hatırlamadığını söyleyen Derya daha sonra konuşmalarının içeriğinini açıkladı. Derya,
"Polisten geldiğimde Bayram beni arıyordu." dedi.