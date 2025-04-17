TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı.
30 MİLYONU GEÇİYOR
Mağdur sayısı şimdilik 22 kişi. Vurgun miktarının ise yalnızca 3 kişiden 30 milyon lirayı geçtiği tahmin ediliyor.
İKİ SEBEPTEN DOLAYI HEDEF ALDILAR
atv Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar, milletvekili danışmanlarını kolaylıkla kredi çekebilme imkanına sahip oldukları ve memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekinecekleri düşüncesi ile hedef aldı.
Aracını yenilemek isteyen bir başka vekil danışmanı ise yardım adı altında dolandırıldı. İddiaya göre; danışman 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracının yerine 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç aldı.