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TBMM'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yaşandı. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı. Vurgun miktarı yalnızca 3 kişiden 30 milyon lirayı geçiyor. Mağdur sayısı ise şimdilik 22...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 12:01
TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun
TBMM'de akılalmaz dolandırıcılık

30 MİLYONU GEÇİYOR

Mağdur sayısı şimdilik 22 kişi. Vurgun miktarının ise yalnızca 3 kişiden 30 milyon lirayı geçtiği tahmin ediliyor.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

İKİ SEBEPTEN DOLAYI HEDEF ALDILAR

atv Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar, milletvekili danışmanlarını kolaylıkla kredi çekebilme imkanına sahip oldukları ve memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekinecekleri düşüncesi ile hedef aldı.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda çiftin borç adı altında para istedikleri göze çarptı.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

5 MİLYON İSTEDİLER

Dosyaya giren mesajlarda danışmanlardan birisinden 5 milyon TL istendiği ve aylık kazanç vaadinde bulunulduğu görüldü.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Aracını yenilemek isteyen bir başka vekil danışmanı ise yardım adı altında dolandırıldı. İddiaya göre; danışman 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracının yerine 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç aldı.

TBMM’de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Dolandırıcılık çarkı ise tam bu noktada devreye girdi. Çift, danışmana aracı kendi şirketlerinin üzerine almayı teklif etti. Aracın böylece daha uygun fiyata geleceğini söylediler.