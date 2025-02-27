62 MİLYON 600 BİN TL'LİK PARA TRANSFERİ Öte yandan Maydonoz Döner markasının Almanya'da 15 şubesinin bulunduğu, ülkedeki ortak ve yöneticilerin FETÖ ile iltisakı bulunduğu, Maydonoz Döner markasının Avrupa'daki isim hakkını alan Mahmut Öztürk'ün FETÖ'ye Almanya'da faaliyet gösteren dernekler aracılığıyla finansman sağlayan isimlerden olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şirket hesaplarından FETÖ üyesi olan ya da ilk derece yakınları arasında örgüt üyelerinin bulunduğu isimlere 62 milyon 600 bin liralık para transferi yapıldığı, Dağlı'nın kendi hesabından ise birinci ve ikinci derecede akrabaları arasında FETÖ'den adli işlem kaydı bulunan 23 kişinin hesabına 173 farklı işlemde toplam 1 milyon 912 bin 611 lira para çıkışı olduğu belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; FETÖ üyesi 190 kişiyle görüşme kayıtları tespit edilen şirketin Genel Müdürü Cuma Dağlı, bunlardan 150'sini tanımadığını öne sürdü. 2005-2006 yılında Aksaray'da FETÖ ile bağlantılı bir dershaneye gittiğini, dershaneye ait yurtta kaldığını, sohbet, toplantı, gezi gibi etkinliklere katılmadığını öne sürdü. Dağlı, "İlk ticari hayatım 2007-2008 yılında Ankara'da TIR parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010 -2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım. 2013-2020 Haziran arasında çiğ köftecide çalıştım. 2013'te franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum. 2020 Haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydonoz Döner ana firması SOMCA Gıda'nın yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım" dedi

ÖMER ŞEYHİN İLE YOLLARI NASIL KESİŞTİ? Cuma Dağlı'nın bir iş arama platformunda kendi hakkında yazdıkları da oldukça ilginç. Lise yıllarına kadar baba mesleği olan çiftçilikle uğraştığını söyleyen Dağlı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun. "Kendi çapımızca gayretli olunca bizi izleyen gören kişilerde oluyormuş. Okulum bitmesine 2/3 hafta kala kıymetli bir Hocam bana o zaman ulusal şimdi uluslararası bir markada çalışır mısın" dedi diyerek süreci anlatan Dağlı, söz konusu firmada 7 yıl çalıştığını ifade etti. Dağlı, daha sonra 2021 yılında o firmada yan yana çalıştığı Ömer Şeyhin'in kurmuş olduğu Somca Gıda firmasına ait olan Maydonoz Döner markasına ortak olduğunu yazdı.