İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından "Hocalı Katliamı" mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Bugüne kadar 18 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

HOCALI İŞGALDEN KURTARILDI: AZERBAYCANLILAR YURTLARINA DÖNÜYOR

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği anti-terör operasyonunda Hocalı da toprakların gerçek sahiplerinin kontrolüne geçti.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliam hiçbir zaman unutulmayacak ve yüreklerdeki acısı geçmeyecek olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması Azerbaycanlıların kalbine su serpti.

Hocalı'da altyapı, imar ve ihya çalışmalarını sürdüren Azerbaycan hükümeti, şu ana kadar 766 kişinin (164 aile) ata yurduna dönmesini sağladı.