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İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından "Hocalı Katliamı" mesajı: Acısı hala yüreğimizde

26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerinin Hocalı'da gerçekleştirdiği vahşi katliamın üzerinden 33. yıl geçti. Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarıyla Hocalı'yı kuşatarak 613 sivili öldürdü, 487 kişiyi ağır yaraladı ve 1275 kişiyi esir aldı. Katliamda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ayrım yapılmaksızın acımasızca katledildi. Bugün, Azerbaycan hükümeti, Hocalı'da yeniden kontrolü sağlayarak 766 kişinin ata yurduna dönüşünü sağladı. 33 yıl sonra, Azerbaycanlılar, katliamın faillerinin yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanlığı da kardeş Azerbaycan'ın yaşadığı bu katliama ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir." denildi.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:14
İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen "Hocalı Katliamının" üzerinden 33 yıl geçti.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN ACISINI UNUTMADI: HALA YÜREĞİMİZDE

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı gerçekleştirdiği katliamı unutmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hâlâ yüreğimizdedir.

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz."

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

KARA LEKE: HOCALI KATLİAMI

Hocalı'da neler oldu, Ermenistan neden Azerbaycan'ın topraklarına saldırdı? İşte insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan "Hocalı Katliamı"...

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla Hocalı'ya üç koldan saldırdı.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

613 KARDEŞİMİZ KATLEDİLDİ

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde öldürerek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı ve 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.

Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kafa derilerinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerinin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Katliamın kurbanları arasında boynu vurularak, yakılarak katledilenlerin yanı sıra karnı süngülenen hamile kadınlar da var. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

Bugüne kadar 18 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

HOCALI İŞGALDEN KURTARILDI: AZERBAYCANLILAR YURTLARINA DÖNÜYOR

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği anti-terör operasyonunda Hocalı da toprakların gerçek sahiplerinin kontrolüne geçti.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliam hiçbir zaman unutulmayacak ve yüreklerdeki acısı geçmeyecek olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması Azerbaycanlıların kalbine su serpti.

Hocalı'da altyapı, imar ve ihya çalışmalarını sürdüren Azerbaycan hükümeti, şu ana kadar 766 kişinin (164 aile) ata yurduna dönmesini sağladı.

İnsanlık tarihinin kara lekesi... Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde

ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORLAR

Bu arada, üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen katliamın acısını hala kalplerinde hisseden Azerbaycanlılar, ordularının 2020'de 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zafer dolayısıyla daha önce "mağlup" olarak andıkları şehitlerini 5 yıldır "galip" olarak anıyor.

Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkarılması ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Faillerden bazıları Azerbaycan ordusunun Eylül 2023'te düzenlediği anti-terör operasyonunda gözaltına alındı. Bu kişilerle ilgili yargı süreci devam ediyor.