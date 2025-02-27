Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Kar ve Çığ Tehlikesi: Doğu Anadolu ve Karadeniz İçin Kritik Uyarı

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Meteoroloji, bölge halkının ve dağlık alanlarda bulunan kişilerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Yurt genelinde uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece arasında artması bekleniyor. Ancak, bu artışa rağmen kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları devam edecek.

Türkiye Genelinde Hava Durumu (27 Şubat 2025)

Marmara Bölgesi: Yağışlı Hava Hakim

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus oluşabilir.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 13°C, güney kesimleri aralıklı yağmurlu

Kocaeli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu