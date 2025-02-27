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Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında yağışın kuvvetli olması beklenirken, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 06:53 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 06:53
Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekiyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

İstanbul Dahil Birçok İlde Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ege ve Marmara Bölgesi'nde başlayacak olan yağışların Cuma günü İç Anadolu, Akdeniz ve Orta Karadeniz'e de yayılması bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Sağanak, Çığ Tehlikesi ve Don Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelindeki hava durumu tahminlerini paylaşarak önemli uyarılarda bulundu. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artacağı ancak bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi gibi olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtildi.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Kuvvetli Yağış Kapıda: Bu Bölgelere Dikkat!

Meteoroloji'nin verilerine göre, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Özellikle İzmir çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde sağanak yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Kar ve Çığ Tehlikesi: Doğu Anadolu ve Karadeniz İçin Kritik Uyarı

Bu sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Meteoroloji, bölge halkının ve dağlık alanlarda bulunan kişilerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Yurt genelinde uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, 3 ila 5 derece arasında artması bekleniyor. Ancak, bu artışa rağmen kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları devam edecek.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Türkiye Genelinde Hava Durumu (27 Şubat 2025)
Marmara Bölgesi: Yağışlı Hava Hakim

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus oluşabilir.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 13°C, güney kesimleri aralıklı yağmurlu
Kocaeli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Ege Bölgesi: Sağanak Yağışlar Etkili Olacak

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İzmir ve Aydın kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi var.

İzmir: 14°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Manisa: 13°C, aralıklı kuvvetli yağmurlu
Denizli: 15°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Akdeniz Bölgesi: Gece Antalya'da Yağış Başlıyor

Bölgenin batısında bulutlu hava hâkim, Antalya çevresinde gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

Antalya: 16°C, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

İç Anadolu Bölgesi: Soğuk ve Buzlanmaya Dikkat!

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 2°C, soğuk ve açık

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Batı Karadeniz: Yağış Gece Başlıyor

Karabük ve Düzce kıyılarında gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İç kesimlerde don ve buzlanma riski yüksek.

Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 12°C, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yağmurlu

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Orta ve Doğu Karadeniz: Kar ve Çığ Tehlikesi Var
Rize ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Trabzon: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 4°C, aralıklı kar yağışlı

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Doğu Anadolu Bölgesi: Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Ardahan ve Van çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Çığ riski devam ediyor.

Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: -4°C, soğuk ve parçalı bulutlu
Van: -1°C, sabah saatlerinde kar yağışlı

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Soğuk Ama Açık Hava

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Diyarbakır: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

Önemli Uyarılar:

🚨 Kuvvetli Yağış Uyarısı: İzmir, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

⚠️ Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma riski yüksek.

📍 Hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak ancak soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Dikkat! Meteoroloji’den 2 günlük sağanak alarmı: İstanbul ve birçok ilde etkili olacak!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)