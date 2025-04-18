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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda organize şekilde hareket ediyorlar. Son olarak 16 yaşındaki bir genç, hayattan koparılan Minguzzi'yi savunan bir mesaj yayınlayınca saldırıya uğradı. Yedi kişi tutuklandı ancak onların cezaevine gönderilmesine tepki gösterenler yine çirkin ve cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermeye başladı. Şiddet mağduru gencin babası ise ilk kez konuştu.

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takvim.com.tr
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde son durum ne?

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de 15 yaşında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 8 Mayıs'a ertelenirken, Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına ise zarar verildi. Kötülüğün sınırlarının olmadığını gösteren olayda son olarak 16 yaşındaki bir genç, hayattan koparılan Minguzzi'yi savunan bir mesaj yayınlayınca darp edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Olayın ardından yedi kişi daha tutuklandı ancak onların cezaevine gönderilmesine tepki gösterenler yine çirkin ve cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermeye başladı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Şiddet mağduru gencin babası atv haber'e konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

"OĞLUMU TAKİP ETMİŞLER"

Darp edilen çocuğun babası, "Benim oğlumu hiçbir suçu ve günahı olmadan bu çeteleşmiş gruplar yok yere darp etti. Oğlumu takip etmişler, araştırma yapmışlar. Sen bu yorumu nasıl atarsın, neye dayanarak atarsın tarzında bir şeyler söylemişler." dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

PAYLAŞIMLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Cezaevine gönderilen 7 şehir eşkıyası için sosyal medyada peş peşe paylaşımlar da yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde son durum ne?

O paylaşımalrdan bazıları şu şekildeydi:

"Sabredenin kılıcı keskin olur. Kılıcınız keskin olsun kardeşlerim "

"Aslan kardeşlerim"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Gençlerin yaşadığı yerde oturan mahalle sakinlerin de bu durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi savunan gence saldırdılar

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Darp edilen gencin babası, "Çete gibiler. Birçok insanı bu şekilde başka insanları da darp ediyorlar. Çoğu insan sessiz. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmadıkları aşikar belli. " diyerek durumu anlattı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu

Emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.