Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine arka çıkanlar dışarıda organize şekilde hareket ediyorlar. Son olarak 16 yaşındaki bir genç, hayattan koparılan Minguzzi'yi savunan bir mesaj yayınlayınca saldırıya uğradı. Yedi kişi tutuklandı ancak onların cezaevine gönderilmesine tepki gösterenler yine çirkin ve cüretkar paylaşımlarla sosyal medyada boy göstermeye başladı. Şiddet mağduru gencin babası ise ilk kez konuştu.