"OĞLUMU TAKİP ETMİŞLER"

Darp edilen çocuğun babası, "Benim oğlumu hiçbir suçu ve günahı olmadan bu çeteleşmiş gruplar yok yere darp etti. Oğlumu takip etmişler, araştırma yapmışlar. Sen bu yorumu nasıl atarsın, neye dayanarak atarsın tarzında bir şeyler söylemişler." dedi.