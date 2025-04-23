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Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu'nun ortağı Muzaffer Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Beyaz, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki yüzde 15'lik ortaklık payını yüzde 20'ye çıkarıp kendisinin payına çöktüğünü anlattı. Beyaz, ifadesinde Adem Soytekin ve Fatih Keleş'ten de şikayetçi olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 07:30 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 07:45
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 numarasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

İFADESİNDE ŞOKE EDEN DETAY

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki şüpheli" sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadeleri yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Beyaz'ın ifadelerine göre Beylikdüzü Park Teras isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan Ekrem İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını ödemediği ortaya çıktı.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Savcılığa tüm belge ve delilleri sunan Beyaz ifadesinde, "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkânlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" diye konuştu.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlatan Beyaz, İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Teras Park isimli proje bittiği zaman müşteri bulduklarını ve projenin tamamını satmak istediklerini söyleyen Beyaz, "Bu durumu Ekrem İmamoğlu'na aktardık. O, payını satmak istemediğini, hatta hissesini yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istediğini söyledi. Bu yüzde 5'lik payı ise maliyetine alabileceğini belirtti. Biz de ekonomik koşullardan dolayı teklifini kabul etmek zorunda kaldık. Yüzde 5'lik kısmı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yaptık" dedi.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Bu zamana kadar bu yüzde 5'lik kısmın maliyetini kendilerine ödemediğine dikkat çeken Beyaz, "Bu proje Teras Park isimli projedir. Şu an sadece oto yıkama kısmında ortaklığımız vardır. Diğer kısımlardaki haklarımızın hepsini başkasına sattık. İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkânlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Beyaz, İmamoğlu dahil olmak üzere Adem Soytekin, Fatih Keleş gibi İmamoğlu'na yakın isimlerden şikâyetçi olduğunu söyledi. Beyaz, savcılığa İmamoğlu'yla ortaklıklarına dair yaptıkları sözleşmeleri ve diğer evrakları da sunacağını ilave etti.

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