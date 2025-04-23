Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü

Teras Park isimli proje bittiği zaman müşteri bulduklarını ve projenin tamamını satmak istediklerini söyleyen Beyaz, "Bu durumu Ekrem İmamoğlu'na aktardık. O, payını satmak istemediğini, hatta hissesini yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istediğini söyledi. Bu yüzde 5'lik payı ise maliyetine alabileceğini belirtti. Biz de ekonomik koşullardan dolayı teklifini kabul etmek zorunda kaldık. Yüzde 5'lik kısmı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yaptık" dedi.

Bu zamana kadar bu yüzde 5'lik kısmın maliyetini kendilerine ödemediğine dikkat çeken Beyaz, "Bu proje Teras Park isimli projedir. Şu an sadece oto yıkama kısmında ortaklığımız vardır. Diğer kısımlardaki haklarımızın hepsini başkasına sattık. İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkânlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" ifadelerini kullandı.