Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP'nin vetosu sonrası Mansur Yavaş'ın trollerinden danslı türkülü "PKK'nın p.çleri" göndermesi
2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan desteklediği Mansur Yavaş, HDP'nin vetosu ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın gölge ortağı olan HDP her seferinden Yavaş veya Akşener'in adaylığını istemediğini dile getiriyor. Bu gelişmeler ışığında Mansur Yavaş cephesinden bomba bir hamle geldi. Yavaş'ın belediyedeki trollerinden HDP'ye "PKK'NIN P**LERİ" ifadelerinin yer aldığı, Mansur Yavaş'ın bozkurt işaretiyle dans ettiği videolarla gönderme yapıldı. HDP'nin vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.
01.09.2022 20:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 20:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.
Mansur Yavaş'ın trollerinden HDP'ye bomba gönderme | VİDEO
İYİ PARTİ 'YAVAŞ'TAN SAFINI BELLİ ETTİ
Akşener'in İYİ Parti'si 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kesin bir dille Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtirken yavaş 'yavaş' da safını belli etti.
Meral Akşener'in prensi, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu belirterek 2023 için Yavaş'ı işaret etti.
HDP, AKŞENER VE YAVAŞ'I İSTEMİYOR
İYİ Parti'nin Mansur Yavaş dayatmasının yankıları sürerken masanın gölge ortağı HDP'nin de tutumu ortada.