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Haberler Güncel Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP'nin vetosu sonrası Mansur Yavaş'ın trollerinden danslı türkülü "PKK'nın p.çleri" göndermesi

Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP'nin vetosu sonrası Mansur Yavaş'ın trollerinden danslı türkülü "PKK'nın p.çleri" göndermesi

2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan desteklediği Mansur Yavaş, HDP'nin vetosu ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masanın gölge ortağı olan HDP her seferinden Yavaş veya Akşener'in adaylığını istemediğini dile getiriyor. Bu gelişmeler ışığında Mansur Yavaş cephesinden bomba bir hamle geldi. Yavaş'ın belediyedeki trollerinden HDP'ye "PKK'NIN P**LERİ" ifadelerinin yer aldığı, Mansur Yavaş'ın bozkurt işaretiyle dans ettiği videolarla gönderme yapıldı. HDP'nin vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.

takvim.com.tr
Özel haber
01.09.2022 20:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 20:42
Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP’nin vetosu sonrası Mansur Yavaş’ın trollerinden danslı türkülü PKK’nın p.çleri göndermesi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik yuvarlak masanın cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP’nin vetosu sonrası Mansur Yavaş’ın trollerinden danslı türkülü PKK’nın p.çleri göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Mansur Yavaş'ın trollerinden HDP'ye bomba gönderme | VİDEO

Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP’nin vetosu sonrası Mansur Yavaş’ın trollerinden danslı türkülü PKK’nın p.çleri göndermesi

İYİ PARTİ 'YAVAŞ'TAN SAFINI BELLİ ETTİ
Akşener'in İYİ Parti'si 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kesin bir dille Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtirken yavaş 'yavaş' da safını belli etti.

Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP’nin vetosu sonrası Mansur Yavaş’ın trollerinden danslı türkülü PKK’nın p.çleri göndermesi

Meral Akşener'in prensi, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu belirterek 2023 için Yavaş'ı işaret etti.

Masanın ayarlarıyla oynayacak gelişme! HDP’nin vetosu sonrası Mansur Yavaş’ın trollerinden danslı türkülü PKK’nın p.çleri göndermesi

HDP, AKŞENER VE YAVAŞ'I İSTEMİYOR
İYİ Parti'nin Mansur Yavaş dayatmasının yankıları sürerken masanın gölge ortağı HDP'nin de tutumu ortada.

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