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Haberler Güncel Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapıldı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında ön başvurularla başlayan süreç atamaların gerçekleştirilmesiyle birlikte tamamlandı. Atamanın yapıldığı törende renkli anlar da yaşandı.

01.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:17
Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapıldı.

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Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.

Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atandı. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapıldı.

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