Başkan Erdoğan butona bastı 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! O anları böyle takip ettiler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapıldı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında ön başvurularla başlayan süreç atamaların gerçekleştirilmesiyle birlikte tamamlandı. Atamanın yapıldığı törende renkli anlar da yaşandı.
01.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapıldı.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.