Twitter'da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti
Twitter'da gündem olan ve birçok şirketin de dahil olduğu yeni akıma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu gibi isimler de paylaşım yaptı.
02.09.2022 15:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 15:54
Akıma göre şirketler, yaptıkları işi en iyi şekilde açıklayan 1 kelimeyi Twitter hesaplarından paylaşıyor. Milyar dolarlık şirketlerin ve ünlü isimlerin bu akıma katılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATTI BAKANLAR DEVAM ETTİ
Kısa sürede yayılan bu akıma Türkiye'den de katılanlar oldu.