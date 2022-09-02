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Haberler Güncel Twitter'da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

Twitter'da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

Twitter'da gündem olan ve birçok şirketin de dahil olduğu yeni akıma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu gibi isimler de paylaşım yaptı.

02.09.2022 15:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 15:54
Twitter’da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

Sosyal medya platformu Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' (One Word Tweet) akımı kısa sürede popüler oldu. Birçok şirket ve ünlü isimin de dahil olduğu tek kelimelik akıma Türkiye'den de isimler katıldı.

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Twitter’da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

Akıma göre şirketler, yaptıkları işi en iyi şekilde açıklayan 1 kelimeyi Twitter hesaplarından paylaşıyor. Milyar dolarlık şirketlerin ve ünlü isimlerin bu akıma katılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.

Twitter’da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATTI BAKANLAR DEVAM ETTİ
Kısa sürede yayılan bu akıma Türkiye'den de katılanlar oldu.

Twitter’da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" paylaşımıyla katıldığı akıma tüm kabine de katıldı.

Twitter’da tek kelimelik akım! Başkan Erdoğan başlattı bakanlar devam etti
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