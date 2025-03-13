İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 10 yıl önce savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü yine hakim ve savcılara yönelik hain bir planla sahneye çıktı.

Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre; Bir savcıyı hedef alan eylem, istihbarat birimlerinin dikkati sayesinde önlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DHKP-C'nin adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Örgüt üyesi Derya Taşkıran'ın (37) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre takip edilen Derya Taşkıran, adliyeye geldi.

ÜZERİNDE URGAN BULUNDU

Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Taşkıran'ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt kâtibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi. Örgüt üyesi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu. Kadın teröristin, yanında getirdiği urgan ile aile suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısının odasına girip savcıyı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İfadesi alınan örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine konuldu.