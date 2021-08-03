Manavgat'taki yangın yön değiştiren rüzgar nedeniyle yayılıyor! Kabusun yaşandığı bölgeden sıcak görüntüler

ENERJİ SANTRALİ YANGINDA KALDI

Yangın bölgesinde bir kadın 8 ineği ile yavrularını kurtarmak için yangın bölgesinden çıkarırken, bir kadın da kucağında 'Boncuk' adlı köpeği ve ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldı. Dağlık ve etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi'ndeki bütün evler tahliye edildi. Bölgede 4 milyon euroluk güneş enerji santrali de yangın içerisinde kaldı. Rüzgarın da etkisini sürdürdüğü yangın bölgesinde söndürme mücadelesi gece boyunca karadan devam etti.

