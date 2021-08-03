Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Türkiye, yeşil vatanımız olan ormanlar için yediden yetmişe seferber oldu. Gece gündüz süren yoğun mücadele ile son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 146'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı.