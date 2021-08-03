Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele için tek yürek olurken, bazı çevreler ise yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşacak kadar alçaldı. Asılsız iddia ve yalan haberlerle devletimiz küçük düşürülmeye çalışıldı, yangının ilk dakikasından itibaren tüm imkanları seferber eden Başkan Erdoğan hedef alındı. Algı operasyonlarına yanıt yine Aziz milletimizden geldi. Vatandaşlar sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunarak devletine ve Başkan Erdoğan'a sahip çıktı, "SeninleyizReis" etiketi gündem oldu.
03.08.2021 13:21
- Son Güncelleme: 03.08.2021 13:33
YANGINI BİLE FIRSAT BİLDİLER
Devletimizin tüm imkanları seferber etmesine rağmen bazıları yangını bile fırsat bilerek algı operasyonuna soyundu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li Haluk Pekşen ve HDP Milletvekili Hüda Kaya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yangın söndürmede kullanılmadığı yönünde bir algı çalışmasına girişti.