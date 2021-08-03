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Haberler Güncel Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele için tek yürek olurken, bazı çevreler ise yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşacak kadar alçaldı. Asılsız iddia ve yalan haberlerle devletimiz küçük düşürülmeye çalışıldı, yangının ilk dakikasından itibaren tüm imkanları seferber eden Başkan Erdoğan hedef alındı. Algı operasyonlarına yanıt yine Aziz milletimizden geldi. Vatandaşlar sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunarak devletine ve Başkan Erdoğan'a sahip çıktı, "SeninleyizReis" etiketi gündem oldu.

03.08.2021 13:21 - Son Güncelleme: 03.08.2021 13:33
Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Türkiye, yeşil vatanımız olan ormanlar için yediden yetmişe seferber oldu. Gece gündüz süren yoğun mücadele ile son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 146'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı.

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Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Yangının çıkış anından itibaren bakanları bölgeye gönderen Başkan Erdoğan, devletin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber etti.

Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, ormanların ilk yağmurla ağaçlandırılacağını, afetzedelere bir yıl içinde ev inşa edileceğini söyledi.

Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

YANGINI BİLE FIRSAT BİLDİLER
Devletimizin tüm imkanları seferber etmesine rağmen bazıları yangını bile fırsat bilerek algı operasyonuna soyundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'li Haluk Pekşen ve HDP Milletvekili Hüda Kaya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yangın söndürmede kullanılmadığı yönünde bir algı çalışmasına girişti.

Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

TOMALAR GÖREVDE
CHP ve HDP'nin yalanının aksine, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.