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Baba Arif Güran hastaneye böyle kaldırıldı! A Haber sevk anını görüntüledi
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Baba Arif Güran hastaneye böyle kaldırıldı! A Haber sevk anını görüntüledi

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 10:50

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm Türkiye'nin beklediği gün geldi. Narin'in ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar ilk kez 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın ilk gününde hakim karşısına çıktı. 11 saat süren ilk duruşmada aile üyeleri Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. 1 numaralı şüpheli Salim Güran, "Nevzat erkek gibi öldürdüğünü söyle" diyerek bağırdı. Nevzat Bahtiyar'ın eşi, Güran ailesinin kendisine pazarlık teklif ettiğini iddia etti. Duruşmanın ikinci gününde otopsi raporu okunurken baba Arif Güran ağlama krizi geçirdi. Güran, "Beni öldürün" dedikten sonra mahkeme salonunu terk etti. Fenalaşan baba Güran hastaneye sevk edildi. A Haber sevk anını böyle görüntüledi.

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