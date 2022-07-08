LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? En güzel, pratik, lezzetli kavurma tarifi!
Kurban Bayramı'nda sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır? En pratik, güzel, lezzetli kavurma nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'nda büyük bir beğeniyle tüketilen kavurma için araştırmalar başladı.En pratik ve en lezzetli kavurmayı yemek isteyenler için püf noktaları sizler için derledik. En güzel kavurma tarifi ve konu hakkındaki detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
KAVURMA PÜF NOKTALARI NELER?
-Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.
-Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.
-Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.
-Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.
LOKUM GİBİ KAVURMA NASIL YAPILIR?
Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.
-Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.
-Yukarıda bahsettiğimiz önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz kavurmanız yumuşak olur.
KURBANDA KAVURMA NASIL SAKLANIR?
-Kurban bayramından sonra da taze ve lezzetli bir şekilde kavurma tüketmek istiyorsanız kavurmanızı saklayabilirsiniz.
-Kavurmanızı pişirdikten sonra ayrı bir tencerenin içerisinde iç yağı eritip, kavurmanın olduğu kabın içerisine boşaltın. Yağ donduktan sonra kavurmanızı buzlukta veya dolabınızın bir gözünde saklayabilirsiniz.