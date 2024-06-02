Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili olay iddia! Bitişikteki mülk sahibi açıkladı... "Kentsel dönüşüme sokmak istemedi"
İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın mülk sahibi tarafından 'özel sebepler' nedeniyle kentsel dönüşüme sokulmadığı iddia edildi. Enkazın yanındaki binanın sahibi olduğunu belirten kişi "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.