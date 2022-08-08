KPSS'den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! 11 farklı kadroda iş fırsatı için son 4 gün!
Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Diş hekimliği fakültesine, yapı işleri ve teknik daire başkanlığına, ziraat fakültesine, idari ve mali işler daire başkanlığına alınmak üzere toplam 183 kişi için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler...
08.08.2022 11:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:58