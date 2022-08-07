SON DAKİKA: Yerli ve milli savunma sanayisinde bir adım daha atıldı! Döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN’ın ilk teslimatı gerçekleştirildi

"ÜLKEMİZE VE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti: "STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özelliklerle görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Taktik mini İHA'larımızın, GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun."