Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin! Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor!

İnternette gördüğünüz her uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Masum gibi görünen ama aslında çok tehlikeli olan bir çok uygulama bulunuyor. Özellikle milyonlarca kişi fotoğraflarını düzenlemek için uygulamalar indiriyor. Ancak fotoğraflarınımı güzelleştireyim derken tüm özel bilgilerinizden olabilirsiniz. Peki bu uygulamalar hangileri? Telefonunuzdan hemen silin. İşte o uygulamalar...