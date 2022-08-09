Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin! Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor!
Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Telefonunuzda yüklüyse tehlikedesiniz demektir. Hemen silinmesi gerekiyor. Google'a göre haberimizde liste halinde yer alan uygulamalardan birini kullanıyorsanız paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi kaptırabilirsiniz.
09.08.2022 15:47 - Son Güncelleme: 09.08.2022 15:48
İnternette gördüğünüz her uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Masum gibi görünen ama aslında çok tehlikeli olan bir çok uygulama bulunuyor. Özellikle milyonlarca kişi fotoğraflarını düzenlemek için uygulamalar indiriyor. Ancak fotoğraflarınımı güzelleştireyim derken tüm özel bilgilerinizden olabilirsiniz. Peki bu uygulamalar hangileri? Telefonunuzdan hemen silin. İşte o uygulamalar...