KPSS taban puanları sorgulama: 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir? Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans

KPSS ile memur olmak isteyen adaylar tüm öğretim düzeylerinden atama puanlarını sorgulamaya başladı. En düşük KPSS puanıyla atanan bölümler ve puanları merak edilirken 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kadroya yerleşileceği de sorgulanıyor. 2025 yılı için yapılacak olan atamalar için ÖSYM takvimi beklenirken tercih listeleri oluşturuluyor. İşte KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim atama puanları…

Geçtiğimiz günlerde KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açtığını duyurmuştu. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS ortaöğretim atama ve yerleştirme puanlarına dair detaylara ulaşabilirsiniz.

KPSS lisans atama puanları yıllara göre, açılan kadrolara ve şehirlere göre değişkenlik göstermektedir. 2024 yılında yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanları son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS ortaöğretim puanları kaç yıl geçerli?

ÖSYM'ye göre 2024 - KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresince (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.