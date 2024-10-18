Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Bu haberin ardından İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Diğer illerde kar yağışı görülecek mi? İşte meteoroloji verilerine göre son hava tahminleri...