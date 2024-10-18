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Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar bekleniyor?

Hava durumu raporlarına göre İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kar yağışının ne kadar süreceği ve hangi illeri etkileyeceği de araştırılıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İşte meteorolojiye göre İstanbul ve diğer iller için kar tahminleri...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:58
Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Bu haberin ardından İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Diğer illerde kar yağışı görülecek mi? İşte meteoroloji verilerine göre son hava tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar bekleniyor?

Soğuk havalar kapıyı çaldı

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bu noktada birçok kişi kar yağışı beklentisi içine girdi.

Meteoroloji'den kar, sağanak, fırtına uyarısı!

Meteoroloji açıkladı: İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Hangi illerde kar bekleniyor?

Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor

Rusya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Salı günü hava sıcaklıkları bir miktar artış gösterecek olsa da perşembe gününden itibaren Rusya kaynaklı bu soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak.

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