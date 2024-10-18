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Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüphelinin üyesi olduğu örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı. Doktor Fırat Sarı liderliğinde kurulan, çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çetenin, çalıştığı hastaneler de isim isim listelendi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:36
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi

Türkiye'nin gündemine oturan bebek acil hastalarının ölümüne neden olan skandal olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve suç örgütünün sevk ve idaresini yapan İlker Gönen'in toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgütün piramit yapılanmaya sahip olduğu ortaya çıktı. Peki, Yenidoğan çetesinin üyeleri kimler? hangi hastanelerle işbirliği yaptılar? İşte, detaylar...

Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi

ÖRGÜT LİDERİ:
Fırat Sarı

Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ:

Dr. İlker GÖNEN

Ambulans Şoförü:
Giyasettin Mert ÖZDERMİR

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