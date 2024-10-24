KPSS 2024 Atama Puanları: 50, 60, 70, 75, 80 puanla nereye atanabilirsiniz? Ortaöğretim, ön lisans, lisans...

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından birçok aday düz memur olarak atanabilmek için KPSS düz memurluk atama puanları 2024 listesi ile ilgili araştırmalara başladı. Peki 50, 60, 70, 75, 80 puanla nereye atanabilirsiniz? İşte habere ilişkin detaylar...

KPSS puan şartı ve geçerlilik süresi nedir?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süre çerçevesinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. Bu noktada lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.