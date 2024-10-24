Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ'a saldıran Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor
TUSAŞ'a saldıran teröristin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğu açıklandı. Takvim.com.tr, kalleş teröristi mercek altına aldı. Şırnak Cizreli olduğu tespit edilen PKK'lı Örek'in sosyal medya paylaşımları birbirinden skandal. 2015 tarihli skandal paylaşımlardan bölücülük ve teröre methiye akıyor. "Benimle dağa çıkarmasın?" ifadelerinin yer aldığı görsel paylaşan teröristin kafasına HDP yazısı kazıttığı gözlemlendi.