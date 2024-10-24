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Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ'a saldıran Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek'in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor

TUSAŞ'a saldıran teröristin Rojger kod adlı PKK'lı Ali Örek olduğu açıklandı. Takvim.com.tr, kalleş teröristi mercek altına aldı. Şırnak Cizreli olduğu tespit edilen PKK'lı Örek'in sosyal medya paylaşımları birbirinden skandal. 2015 tarihli skandal paylaşımlardan bölücülük ve teröre methiye akıyor. "Benimle dağa çıkarmasın?" ifadelerinin yer aldığı görsel paylaşan teröristin kafasına HDP yazısı kazıttığı gözlemlendi.

Özel Haber takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:18
Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ’a saldıran Rojger kod adlı PKK’lı Ali Örek’in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor

TUSAŞ'a zaman ayarlı terör saldırı düzenleyen PKK'lının kimliği ortaya çıktı.

Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ’a saldıran Rojger kod adlı PKK’lı Ali Örek’in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristin Rojger kod adlı Ali Örek olduğu duyurdu.

Takvim.com.tr deşifre etti! TUSAŞ’a saldıran Rojger kod adlı PKK’lı Ali Örek’in skandal paylaşımları... Her bir satırından bölücülük akıyor

TAKVİM.COM.TR MERCEK ALTINA ALDI

Takvim.com.tr, Rojger kod Ali Örek ve Facebook paylaşımlarını mercek altına aldı.

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