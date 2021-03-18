Kısıtlamalar geri mi geliyor? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde dikkat çeken değişim!
Türkiye 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçerken gelen son tablodaki koronavirüs vaka artışı şoke etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının arttığını ama durumu izlemek için ek tedbirlerin alınmayacağını söyledi. Ancak kurallara dikkat edilmemesi koronavirüs vakalarının tekrar artmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın son güncellenen risk haritasına göre 58 ilde, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı arttı. Söz konusu vaka artışlarının ardından "koronavirüs tedbirleri geri gelir mi? Yeni koronavirüs tedbirleri uygulanacak mı?" soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı il il koronavirüs risk haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik vaka artışlarıyla ilgili 81 ile uyarıları oldu. Bakan Koca virüsün mutasyona uğramasının toplumda farklı bir algıya neden olduğunu belirterek "Koronavirüs artık eski gücünde değil" diye düşünen ve mutant virüsün hafife alındığını, bunun yanlış bir düşünce olduğunu aktardı. Koca, "Rehavete kapılmak, işi hafife almak tabloyu kötüleştiriyor. Maalesef birçok ilimizde vaka artışı gözledik" dedi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı güncel haritaya göre illerin renk kodları ve risk haritasındaki vaka yoğunluk durumu