Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!
Koronavirüs vaka sayıları 1 Mart'tan itibaren giderek yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise rekor kırdı. Türkiye'yi 1 yılı aşkın süredir esir alan koronavirüs hakkında önemli uyarılarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş "Yoğun bakımda 16, 20, 28 yaşında hastalarımız bile var" ifadelerini kullandı.
22.04.2021 09:10
- Son Güncelleme: 22.04.2021 09:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm ilgili mercilerden kurallara uyulması yönünde art arda uyarılar geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş yoğun bakım ünitesindeki acı tabloyu aktardı. İşte kovid yoğun bakımından gelen son dakika haberi...