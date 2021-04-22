RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Koronavirüs vaka sayıları 1 Mart'tan itibaren giderek yükseldi. Son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise rekor kırdı. Türkiye'yi 1 yılı aşkın süredir esir alan koronavirüs hakkında önemli uyarılarda bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş "Yoğun bakımda 16, 20, 28 yaşında hastalarımız bile var" ifadelerini kullandı.

22.04.2021 09:10 - Son Güncelleme: 22.04.2021 09:10
Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden üzücü son dakika haberleri gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablolarındaki artış sürerken ve tam kapanma gündemi halen bir seçenek olarak masada dururken koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde de tablo giderek değişiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Hem gençlerin hem de onları dışarıya gönderirken maskesiz olmalarına müsaade eden ailelerin 'korona virüsünün gençleri etkilemediği' yanılgısı tabloyu değişirmeye başladı.

Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Vaka sayılarının kısa sürede rekor seviyelere ulaşmasının ardından alınan tedbirlere rağmen beklenen hızlı düşüş henüz başlamadı.

Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm ilgili mercilerden kurallara uyulması yönünde art arda uyarılar geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş yoğun bakım ünitesindeki acı tabloyu aktardı. İşte kovid yoğun bakımından gelen son dakika haberi...

Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

TÜM HASTALIKLAR İÇİN AMELİYATHANELERİMİZ HAZIR: Şehir hastanemizde 2 bin 600 yatağımız var. Bu yatakların 700'ünü pandemi hastaları için ayırdık. 400 yoğun bakım yatağımız var.