Koronavirüste kırmızı alarm! Yoğun bakımlarda yatanların yaş grubu değişti! 16 yaşında bile var!

Koronavirüs yoğun bakım ünitelerinden üzücü son dakika haberleri gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablolarındaki artış sürerken ve tam kapanma gündemi halen bir seçenek olarak masada dururken koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde de tablo giderek değişiyor.