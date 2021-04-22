Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde flaş kapanma açıklaması! Ramazan’ın ikinci haftası…

'VAKA ARTIŞI KAÇINILMAZ'

Günübirlik giriş çıkışların İstanbul'a çok yoğun olduğunu bildiklerini ifade eden Tükek, bölge illerinin sürekli İstanbul`la teması olduğunu kaydetti. Tükek, dolayısıyla İstanbul'da vaka sayısı arttığında bu bölgelerde de artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.