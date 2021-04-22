Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde flaş kapanma açıklaması! Ramazan’ın ikinci haftası…
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının ciddi artış göstermesi üzerine Kabine Toplantısı'ndan kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması saatleri öne çekilmiş, yeniden servis paket sistemine geçilmişti. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, 15 günlük sürece göre hareket edileceğini açıklamıştı. Kısmi kapanmanın ilk haftasında koronavirüs vaka sayılarında düşüş görülmedi. Ölüm sayısı ise arttı. Tüm bu gelişmelerin ardından uzman isimlerden Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Ramazan'ın ikinci haftası için dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar…
22.04.2021 13:37
- Son Güncelleme: 22.04.2021 13:37
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 15.00'te bir araya gelecek. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
MARMARA'DA 5 İL DİKKAT ÇEKİYOR
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, en çok vaka olan 5 ilin bulunduğu Marmara Bölgesindeki vaka artışlarını değerlendirdi.
TRT Haber'de yer alan habere göre İstanbul'un bölgenin lokomotifi olduğunu belirten Tükek, Marmara Bölgesinde Bursa, Kocaeli, Adapazarı gibi ekonomik olarak aktif olan bölgelerin sürekli İstanbul'la temas halinde olduğunu söyledi.
'VAKA ARTIŞI KAÇINILMAZ'
Günübirlik giriş çıkışların İstanbul'a çok yoğun olduğunu bildiklerini ifade eden Tükek, bölge illerinin sürekli İstanbul`la teması olduğunu kaydetti. Tükek, dolayısıyla İstanbul'da vaka sayısı arttığında bu bölgelerde de artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
İlk dönemlerde ciddi kısıtlamalar getirildiğini hatırlatan Tükek, İstanbul'da vaka sayısı artarken bölgelerde de vaka sayısının önüne geçilmek isteniyorsa kısıtlamaları tekrar düşünmenin gerekeceğini vurguladı.