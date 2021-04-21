RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanma ne zaman? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Önemli bir seçenek

Bugünlerde herkesin en çok merak ettiği iki konu var. Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma ne zaman? Koronavirüs salgını 1 yılı aşkın süredir acı sonuçları ve sert tedbirleriyle hayatımızda. Kontrollü normalleşme sürecinde dikkat edilememesi nedeniyle vaka sayıları tekrar fırlarken Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi bir kez daha görüntülendi. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti. Turan, vaka sayısının düşmemesi durumunda "tam kapanma" olabileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Tam kapanma önemli bir seçenek. Çünkü hastaları kaybediyoruz ve çok zor bir süreç yaşıyoruz."

21.04.2021 16:28 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:51
Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesindeki doktor ve hemşireler, maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan müdahale ettikleri hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çabalıyor.

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Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Anadolu Ajansı, Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesini görüntüledi. Maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan hastalara müdahale eden sağlıkçılar, yoğun bakım ünitesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.

Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Kovid-19'la mücadele kapsamında "kısmi kapanma" uygulamasının ilk haftasının geride kaldığına işaret eden Turan, kısıtlamaların üzerinden 10-15 gün geçmesiyle vakaların azalmaya başlamasını öngördüklerini söyledi.

Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Turan, kısmi kapanmanın olumlu etkilerinin görülmemesi, vakaların azalmaması durumunda daha ağır tedbirler alınmak zorunda kalınacağının altını çizerek, "Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Sağlık çalışanları açısından da hiç kolay bir süreç değil. Bir yıldır devam eden süreçte, arada yaşanan piklerle hem hastane hem de yoğun bakımlara, yoğun bir hasta akışı oluyor." dedi.