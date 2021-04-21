Tam kapanma ne zaman? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Önemli bir seçenek
Bugünlerde herkesin en çok merak ettiği iki konu var. Tam kapanma gelecek mi? Tam kapanma ne zaman? Koronavirüs salgını 1 yılı aşkın süredir acı sonuçları ve sert tedbirleriyle hayatımızda. Kontrollü normalleşme sürecinde dikkat edilememesi nedeniyle vaka sayıları tekrar fırlarken Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım servisi bir kez daha görüntülendi. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasıyla ağır hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranının da her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti. Turan, vaka sayısının düşmemesi durumunda "tam kapanma" olabileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Tam kapanma önemli bir seçenek. Çünkü hastaları kaybediyoruz ve çok zor bir süreç yaşıyoruz."
21.04.2021 16:28
- Son Güncelleme: 21.04.2021 16:51
Turan, kısmi kapanmanın olumlu etkilerinin görülmemesi, vakaların azalmaması durumunda daha ağır tedbirler alınmak zorunda kalınacağının altını çizerek, "Çünkü bu sürdürülebilir bir süreç değil. Sağlık çalışanları açısından da hiç kolay bir süreç değil. Bir yıldır devam eden süreçte, arada yaşanan piklerle hem hastane hem de yoğun bakımlara, yoğun bir hasta akışı oluyor." dedi.