Korkulan oldu! İstanbul'da kırmızı alarm! Koronavirüste üçüncü dalgaya girildi!
1 Mart itibarıyla koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vakalar yeniden 20 binleri aştı. Koronavirüs vaka sayılarının çok olduğu illerden biri de İstanbul oldu. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında turuncu kategoride bulunan İstanbul'da son günlerde vaka patlaması yaşanıyor. Konuyla ilgili korkutan bir açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da, salgında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi. İşte detaylar...
"TEST POZİTİFLİK ORANLARI YÜZDE 10'U GEÇTİ"
İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz. DHA'ya açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor.
Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, Pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
"ÜÇÜNCÜ PİKİ DE YAŞAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle.