Koronavirüs risk haritası değişti! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
Türkiye 1 Mart itibarıyla koronavirüs tedbirlerinde kademe kademe normalleşmeye geçti. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu normalleşme, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre belirlendi. Normalleşme ile çok yüksek riskli grupta olan iller hariç diğer renk kategorisindeki illerde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı. Ancak son koronavirüs vaka haritasındaki korkutan artış bazı illerdeki kararları değiştirdi. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 20-21 Mart Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu. İşte detaylar…
Normalleşme ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasındaki renklere göre bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 1 Mart'ta geçilen normalleşmenin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen il bazında alınan tedbirler vatandaşın bazı soruların cevabını araştırmasına neden oldu. Vatandaşlar özellikle "hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" sorusunu araştırmaya başladı.
20-21 Mart tarihlerinde geçtiğimiz iki hafta sonunda da olduğu gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'da başlayacak kısıtlama Pazartesi 05.00'da sona erecek. Normalleşme adımları Türkiye risk haritası üzerinde illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak uygulandığından bu kapsamda "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu birçok ilde merak konusu haline geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nca duyuruldu.
20-21 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN VE OLMAYAN İLLER HANGİLERİ?
Kabine Toplantısı ile beraber ülke çapında çeşitli normalleşme kararları uygulamaya geçerken son olarak 15 Mart tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, aynı kararların devam etmesi kararını verdi. Aralık ayından bu yana uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi üzerinde esnetilme kararı verilmişti. Konuyla alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller!