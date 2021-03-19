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Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu ŞİMŞEK'te! İşte ŞİMŞEK'in kendisine hayran özellikleri

TUSAŞ tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Ege'de yapılan tatbikatlarda başarılı bir performans gerçekleştirdi. Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehditlerini aratmıyor.

19.03.2021 10:58 - Son Güncelleme: 19.03.2021 11:14
Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Şimşek'te! İşte Şimşek'in kendisine hayran özellikleri

Geniş uçuş zarfı ve çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, mavi vatan tatbikatında hedef uçak olarak görevini ifa etti.

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Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Şimşek'te! İşte Şimşek'in kendisine hayran özellikleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlandı. Tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta Şimşek toplam 8 sorti uçuş gerçekleştirdi. Şimşek, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.

Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Şimşek'te! İşte Şimşek'in kendisine hayran özellikleri

Hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakika mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına katkıda bulunan ŞİMŞEK, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştiriliyor.

Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Şimşek'te! İşte Şimşek'in kendisine hayran özellikleri

Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen ŞİMŞEK, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehditlerini aratmıyor.

Gözler Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Şimşek'te! İşte Şimşek'in kendisine hayran özellikleri

Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla ARGE projesi olarak başlattığı ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, silahlı kuvvetlere hizmet sunuyor.