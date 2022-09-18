Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

Türkiye seçimlere giderayak söz ve algı mühendisliğine dayalı kifayetsiz siyasetçilerin, türlü entrika ve kirli oyunlarına maruz kalıyor.



CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada da durum bundan ibaret.



