Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu'nu patlattı: Pervin Buldan'la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK'lı Aynur Doğan...
Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihalelerini deşifre edip, Mansur Yavaş'a gözdağı veren Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç yine bir klavye operasyonu ile karşımıza çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun HDPKK'lı Pervin Buldan ile giriştiği ağaç dikme şovundan, Türkiye düşmanı Cem Özdemir'le buluşmasına; PKK sever Aynur Doğan'a CHP'li İBB'nin verdiği Harbiye ödülünden HDPKK'lı ve CHP'li vekillerin kol kola verdiği zafer işaretine kadar birçok konuda tweetler atan Jahrein'in bu kez talimatı kimden aldığı merak konusu oldu.
18.09.2022 01:00 - Son Güncelleme: 18.09.2022 01:25
Küçük hesaplar, aday belirsizliği ve kavgaların hüküm sürdüğü masada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti vetosuna takılırken; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne açma peşinde.
JAHREİN YİNE BİR KLAVYE OPERASYONU İLE KARŞIMIZDA
Bu gelişmelerin ardından daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihalelerini deşifre edip, Mansur Yavaş'a gözdağı veren Jahrein yine bir klavye operasyonu ile karşımıza çıktı.
Fotoğrafta: Jahrein'in Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun ahbağ çavuş ilişkilerini ve akçeli ihalerini deşifre ettiği haber.
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