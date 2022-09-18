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Haberler Güncel Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu'nu patlattı: Pervin Buldan'la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK'lı Aynur Doğan...

Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu'nu patlattı: Pervin Buldan'la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK'lı Aynur Doğan...

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihalelerini deşifre edip, Mansur Yavaş'a gözdağı veren Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç yine bir klavye operasyonu ile karşımıza çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun HDPKK'lı Pervin Buldan ile giriştiği ağaç dikme şovundan, Türkiye düşmanı Cem Özdemir'le buluşmasına; PKK sever Aynur Doğan'a CHP'li İBB'nin verdiği Harbiye ödülünden HDPKK'lı ve CHP'li vekillerin kol kola verdiği zafer işaretine kadar birçok konuda tweetler atan Jahrein'in bu kez talimatı kimden aldığı merak konusu oldu.

takvim.com.tr
Özel haber
18.09.2022 01:00 - Son Güncelleme: 18.09.2022 01:25
Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

Türkiye seçimlere giderayak söz ve algı mühendisliğine dayalı kifayetsiz siyasetçilerin, türlü entrika ve kirli oyunlarına maruz kalıyor.

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada da durum bundan ibaret.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

Küçük hesaplar, aday belirsizliği ve kavgaların hüküm sürdüğü masada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti vetosuna takılırken; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önüne açma peşinde.

Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir çizgide yol yürüyüp 2023 emelleri doğrultusunda Genel Başkanlarını hiçe sayarak kollarını sıvamış vaziyette.

Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

JAHREİN YİNE BİR KLAVYE OPERASYONU İLE KARŞIMIZDA
Bu gelişmelerin ardından daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihalelerini deşifre edip, Mansur Yavaş'a gözdağı veren Jahrein yine bir klavye operasyonu ile karşımıza çıktı.

Fotoğrafta: Jahrein'in Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ekrem İmamoğlu'nun ahbağ çavuş ilişkilerini ve akçeli ihalerini deşifre ettiği haber.

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Klavye operasyonu 2! Kukla Jahrein yine Ekrem İmamoğlu’nu patlattı: Pervin Buldan’la ağaç dikme şovu, Cem Özdemir, PKK’lı Aynur Doğan...

Ahmet Sonuç'un hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li isimler vardı.

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