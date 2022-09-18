KPSS'de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı. KPSS'de yine aynı manzaralar yaşandı ve bu sınava da geç kalanlar oldu. En dikkat çeken olay ise Tokat'ta yaşandı. Tokat'ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava geç kaldı.
18.09.2022 11:39 - Son Güncelleme: 18.09.2022 12:24
Sivas'ta iptalin ardından yinelenen KPSS için adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Adaylar erkenden salonlara girmeyi tercih ederken, dışarıda bekleyen yakınları onlarla aynı heyecanı yaşadı.