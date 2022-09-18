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KPSS'de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapıldı. KPSS'de yine aynı manzaralar yaşandı ve bu sınava da geç kalanlar oldu. En dikkat çeken olay ise Tokat'ta yaşandı. Tokat'ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava geç kaldı.

AJANSLAR
18.09.2022 11:39 - Son Güncelleme: 18.09.2022 12:24
KPSS’de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı.

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KPSS’de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.

KPSS’de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Sınavın yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten genç, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.

KPSS’de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Sivas'ta iptalin ardından yinelenen KPSS için adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Adaylar erkenden salonlara girmeyi tercih ederken, dışarıda bekleyen yakınları onlarla aynı heyecanı yaşadı.

KPSS’de değişmeyen manzara! Sınav yerine 1 saat erken geldi ama geç kaldı

Kimi aday yakınları sınav merkezlerinin bahçelerinde Kur'an okuyup dua ederek yakınlarına destek olmaya çalıştı.

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