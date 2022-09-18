MEB duyurdu! Kamuya acil personel aranıyor! 8 bin TL maaşla aşçı, temizlik personeli, şoför alımı başladı!
MEB aşçı, temizlik personeli, şoför alımı başvuru şartları, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 40 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Tüm kontenjanlar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak koşunun arandığı personel alımı başvuruları Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Eylül tarihinde başladı. Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması göz önünde bulundurularak 40 personel alımı yapılacak. Aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik işçisi ve şoför gibi kontenjanlardan yapılacak olan MEB personel alımı başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden e Devlet şifresi ile gerçekleşecek. Başvuru şartları arasında KPSS önlisans ve ortaöğretim puan koşulu aranacak. İşte MEB personel alımı hhakkında tüm merak edilenler...
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 - 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.