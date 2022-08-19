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Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Kiracı ve mülk sahiplerinin hakları Borçlar Kanunu'na göre yasal bir zeminde işliyor. Zaman zaman kiracı-mülk sahibi arasında tartışmalara neden olan durumlar yaşansa da her iki tarafında hakları mevcut. Peki, kracının hakları neler? Ev sahibinin hakları neler? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
19.08.2022 23:25 - Son Güncelleme: 19.08.2022 23:25
Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Ev kiralarında meydana gelen artış sebebiyle ev sahipleri kiracıları çıkararak yeniden kiraya vermek istiyor. Bu nedenle çeşitli yöntemlere başvuran ev sahiplerinin özellikle sıklıkla kullandığı bahanelerden biri de kızım gelecek, oğlum taşınacak gibi bahaneler oluyor. Bu durumda se kiracıların evden çıkmaktan başka çaresi kalmıyor.

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Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Son olarak uzmanlar avukatlar tarafından yapılan açıklamalara göre evden bu bahaneyle çıkarılan kiracılar doğruluğunun kanıtlanmaması halinde 1 yıllık kirasını geri alabiliyor.

Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Ev sahiplerine kesilen bu ceza ile kiracıların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Ev sahibiniz sizi n "Almanya'dan oğlum gelecek", 'Kızım taşınacak", "Annem ve babam yaşayacak" diyerek çıkarması ve akabinde böyle bir durumun gerçekleşmediğini görürseniz geriye dönük 1 yıllık kiranızı hukuk yoluyla geri alabilirsiniz.

Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!

Avukat Sinan Bora, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir" ifadelerini kullandı.

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