Kiracılar bir yıllık kiranızı geri alabilirsiniz! Bu ceza ev sahiplerinin canını yakacak!
Kiracı ve mülk sahiplerinin hakları Borçlar Kanunu'na göre yasal bir zeminde işliyor. Zaman zaman kiracı-mülk sahibi arasında tartışmalara neden olan durumlar yaşansa da her iki tarafında hakları mevcut. Peki, kracının hakları neler? Ev sahibinin hakları neler? İşte tüm detaylar...
Ev kiralarında meydana gelen artış sebebiyle ev sahipleri kiracıları çıkararak yeniden kiraya vermek istiyor. Bu nedenle çeşitli yöntemlere başvuran ev sahiplerinin özellikle sıklıkla kullandığı bahanelerden biri de kızım gelecek, oğlum taşınacak gibi bahaneler oluyor. Bu durumda se kiracıların evden çıkmaktan başka çaresi kalmıyor.
Avukat Sinan Bora, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Evin ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 355. hükmü gereği, evin eski kiracıdan başkasına kiralanması 3 yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor. Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir" ifadelerini kullandı.