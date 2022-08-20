Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Bankalara personel alımı için ilanlar yayınlanmaya başladı. Birçok farklı pozisyon için açılan ilanlara başvurmak isteyenler konuyla ilgili detayları merak etti. Makam şoförü, çağrı merkezi personeli, telefonda satış personeli, tahsilat temsilcisi, şube asistanı gibi pozisyonlar için en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. 7,8 ve 9 bin lira gibi maaşlarla siz de bankalarda çalışabilirsiniz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen alımlar için gerekli şartları ve kontenjanları sizler için derledik. İşte 2022 bankalara personel alımı başvurusu ve konu hakkında tüm merak edilenler...