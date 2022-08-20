Vav TV İzle
Haberler Güncel Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Bankalar tarafından paylaşılan iş ilanlarını iş arama sitelerinden kolaylıkla bulunabiliyor.Kendi bilgilerinizle kayıt olduktan sonra özgeçmişinizle kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

takvim.com.tr
20.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:04
Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Bankalara personel alımı için ilanlar yayınlanmaya başladı. Birçok farklı pozisyon için açılan ilanlara başvurmak isteyenler konuyla ilgili detayları merak etti. Makam şoförü, çağrı merkezi personeli, telefonda satış personeli, tahsilat temsilcisi, şube asistanı gibi pozisyonlar için en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. 7,8 ve 9 bin lira gibi maaşlarla siz de bankalarda çalışabilirsiniz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen alımlar için gerekli şartları ve kontenjanları sizler için derledik. İşte 2022 bankalara personel alımı başvurusu ve konu hakkında tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Bankalar tarafından yayınlanan iş ilanları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler banka personel alımı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Birçok farklı kadroda yapılacak alımlar için şartlar ve detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

TELEFONDA TAHSİLAT TEMSİLCİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

• En az Lise Mezunu olan,

• Güçlü ikna kabiliyetine sahip, hedefe yönelik ve müşteri odaklı çalışabilecek,

• İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek,

• Etkili ses tonuna sahip ve diksiyonu düzgün,

Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

Takım çalışmasına yatkın,

• Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan.

Lise mezunu olmak yeterli! 2022 şoför, şube asistanı ilanları, çağrı merkezi ve satış personeli... 8 bin TL maaşla BANKALARA PERSONEL ALIMI!

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

7/24 vardiyalı çalışma yapısına uygun,

Satış yapabilen ve hedefli çalışabilecek,

MS Office programlarını ve interneti kullanabilen,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, stres toleransı yüksek,

Diksiyonu düzgün,

SON DAKİKA