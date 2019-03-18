Kendini asan polis katili Zülküf Gezen'in cenazesinde HDP'nin provokasyonuna izin verilmedi

Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı Zülküf Gezen'in mezarını ziyaret etmek isteyen ve 'Dağılın' uyarısına taşla karşılık veren HDP'li gruba, polis müdahale etti. Ziyaret için izin verilen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile beraberindeki milletvekilleri ise polis müdahalesinin ardından mezarı ziyaret etmeden mezarlıktan ayrıldı.

18.03.2019 16:31 - Son Güncelleme: 18.03.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





