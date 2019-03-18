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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

18.03.2019 17:28 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:28
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Çanakkale'den helikopterlerle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gelen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, anıta ayrı ayrı çelenk koydu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Törende konuşan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, "Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Edirne Üç Şerefeli Cami İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu'nun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale cephesinde vatan uğruna şehit düşenler için dua etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Duanın ardından "Şehitlik Defteri"ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

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