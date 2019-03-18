18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerinden kareler

Törende konuşan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, "Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul seni yetiştirdim hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana' diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik'in, tarih sahnesine çıkan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır." ifadelerini kullandı.